Лию Ахеджакову требуют лишить звания народной артистки после фразы «Слава Украине»

Общественники из движения «Сорок сороков» потребовали у Минюста признать Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Активисты заявили, что сказанная после спектакля Ахеджаковой фраза «Слава Украине» порочит ее звание народной артистки России. Они также отметили, что актриса показывает постановку «Мой внук Вениамин» исключительно за границей и там же делает политические заявления. Поэтому, по мнению общественников, знаменитость стоит признать иноагентом.

4 декабря SHOT опубликовал видео с недавнего спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница дарит цветы Ахеджаковой и благодарит «за Украину». В ответ актриса говорит: «Слава Украине».

2 сентября 2023 года ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Сама Лия Ахеджакова рассказала «Газете.Ru», что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав.