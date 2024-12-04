Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине» после спектакля в Лос-Анджелесе

Народная артистка России Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине» после выступления в постановке «Мой внук Вениамин». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Спектакль прошел в Лос-Анджелесе. В ролике, опубликованном SHOT, поклонница дарит цветы Ахеджаковой и благодарит «за Украину». В ответ актриса говорит: «Слава Украине».

2 сентября 2023 года агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Видеоролик со спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой, который проходил в Бремене, был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что актриса держит в руках флаг Украины.

Сама Лия Ахеджакова рассказала «Газете.Ru», что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Ранее Талызина вспомнила о драке Ахеджаковой и Руслановой.