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Алсу назвала Земфиру рок-легендой

Певица Алсу заявила, что считает Земфиру рок-легендой
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу призналась в беседе с kp.ru, что считает Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) рок-легендой.

Алсу назвала критерии, которые могут сделать из артиста легенду. По ее мнению, певец должен научиться себя правильно вести – не устраивать скандалы и быть хорошим примером для молодого поколения. Среди поп-музыки она считает легендой Льва Лещенко. Певица уверена, что это самый легендарный человек в России. Среди рэп-легенд она выделила Басту.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего оно вступило в законную силу.

В октябре 2024 года Земфира не исключила свой концерт в России. Она понадеялась, что когда-нибудь встретиться на российской сцене со своими поклонниками.

Ранее Лавров сообщил, что Земфира вернула 36 млн рублей олигарху после угроз.

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