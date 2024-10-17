Народная артистка отказалась смотреть ремейк «Приключений итальянцев в России»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с «Ридусом» прокомментировала планы российских кинематографистов выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами.

«Скажу точно: я это смотреть не буду. Пусть лучше снимут что-нибудь самостоятельное», — сказала Талызина.

О планах снять ремейк на культовую советскую комедию сообщил накануне председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов.

В грядущей ленте будут задействованы китайские актеры. Другие детали предстоящего фильма неизвестны.

Хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет клад в СССР, спрятанный еще во время Октябрьской революции. В каст фильма вошли как советские, так и итальянские актеры.

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