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Мать Тимати рассказала о приступах панических атак

Мать Тимати Симона Юнусова призналась, что испытывает панические атаки
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missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Симона сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее произошли приступы панических атак.

Юнусова отметила, что в истощенном эмоциональном и психологическом состоянии очень трудно общаться с детьми. По ее словам, чувствуется раздражение от громких звуков и необходимости что-то говорить. Мать артиста задумалась, чем вызвана подобная реакция.

«Все лежит на поверхности. Общение с ребенком – «игра в одни ворота», то есть ты все время слушаешь его, ты не можешь отвлечься или рассказать о своих проблемах. Тебя не поймут, да это и не нужно маленькому человеку. Мы должны отстраниться на некоторое время и позаботиться о себе», — поделилась Юнусова.

Симона отметила, что понимание этого у нее пришло с опытом. Она призвала матерей не стесняться рассказывать о своих проблемах и просить помощи у специалистов. Мать рэпера также посоветовала молодым родителям делегировать свои обязанности и отдохнуть, когда те чувствуют раздражение.

Юнусова растит внучку Алису. Девочка родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису.

Ранее представитель Долиной рассказал о ее здоровье на фоне слухов о серьезной травме.

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