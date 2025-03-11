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Режиссер «Мастера и Маргариты» об инфаркте: «Профессиональная болезнь»

Режиссер Юрий Кара назвал инфаркт профессиональной болезнью
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Юрий Кара сообщил в беседе с изданием «Абзац», что приходит в себя после инфаркта.

Кара заявил, что инфаркт – это профессиональная болезнь режиссеров.

«Настоящие режиссеры, те, кто болеют за свое дело и оставляют частицы сердца в каждом фильме, потом действительно страдают», — поделился артист.

Режиссер уверен, что у коллег, которые вкладывают душу в свои картины, получаются «живые» фильмы.

3 марта Кара сообщил, что перенес инфаркт. 70-летний режиссер жаловался на плохое самочувствие.

Юрий Кара наиболее известен как режиссер и сценарист фильма «Мастер и Маргарита» 1994 года. В его фильмографии 14 фильмов. Он поставил такие картины, как «Королев», «Гамлет ХХI век», «Завтра была война», «Звезда эпохи». Кинематографист также участвовал в съемках «Ералаша».

6 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Миронов жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование якобы показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

Сам Евгений Миронов признался, что очень удивлен сообщениям о своих проблемах со здоровьем. Артист признался, что чувствует себя прекрасно.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации.

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