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Евгений Миронов удивился сообщениям о госпитализации

Актер Евгений Миронов сообщил, что проходил медицинское обследование
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Евгений Миронов признался в беседе с агентством «Москва», что очень удивлен сообщениям о своих проблемах со здоровьем.

По словам Миронова, недавно он проходил медицинское обследование, которое показало, что у него все в норме. Артист признался, что чувствует себя прекрасно.

«Вчера играл спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?», готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта», — рассказал артист.

6 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Миронов жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование якобы показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

По данным SHOT, Миронов попал в больницу больше недели назад. После курса лечения врачи выписали ему антидепрессанты и порекомендовали пройти дополнительное обследование, а также исключить нагрузки.

Евгений Миронов дебютировал в кино в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». В его фильмографии более 80 работ. Он играл в таких проектах, как «Утомленные солнцем», «Достоевский», «Матильда», «Охотники за бриллиантами», «Апостол», «В августе 44-го».

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный сымитировал сотрясение мозга ради отсрочки от армии.

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