Режиссер «Мастера и Маргариты» перенес инфаркт

Режиссер Кара пожаловался на плохое самочувствие после инфаркта

Российский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара перенес инфаркт. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам 70-летнего Кары, сейчас он находится дома.

«Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — пожаловался кинематографист.

Юрий Кара поставил фильмы «Завтра была война», «Мастер и Маргарита» 1994 года, «Звезда эпохи», «Гамлет. XXI век».

3 марта Telegram-канал Mash заявил, что 85-летнему Виторгану вызвали скорую из-за проблем с сердцем. Артисту якобы стало плохо в культурном центре на Остоженке.

Позже жена 85-летнего Виторгана опровергла эти сообщения, назвав их враньем.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Offset приедет в Россию за гонорар в полмиллиона долларов.