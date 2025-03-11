«Тарковскому ни холодно ни жарко»: депутат Госдумы — о хамстве Сарика Андреасяна

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» назвала небольшого ума человеком режиссера Сарика Андреасяна, который поругался со студентами Московской международной киношколы и заявил, что ненавидит Андрея Тарковского. Она добавила, что Андреасян не умеет себя вести.

«Он небольшого ума человек, раз он так в таком тоне говорил. Понимаете, любит он, не любит Тарковского — Тарковскому от этого ни холодно ни жарко, Тарковский остается великим режиссером. А вот то, что он не умеет общаться со студентами, видимо, просто дурно воспитан, это говорит о его человеческих качествах. Фильмов его я не знаю, честно говоря, и поэтому пусть министерство культуры само разбирается — хорошие фильмы, плохие фильмы, стоит его финансировать или нет — это уже отдельная песня. Он пусть высказывается как хочет. Он не обязан любить Тарковского, у каждого есть привязанности, но разговаривать в таком тоне со студентами — это хамство. Просто не умеет человек себя вести», — сказала она.

5 марта Сарик Андреасян проводил лекцию и поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это. <…> Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — заявил он.

После этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением отказаться от финансирования фильмов Андреасяна. Парламентарий считает, что поведение режиссера наносит репутационный ущерб российской индустрии кино. Гусев счел нецелесообразным выделение бюджетных денег на проекты Андреасяна, поскольку, по его данным, они не окупаются — за последние 10 лет на фильмы режиссера выделили 590 млн рублей, из которых только 175 млн были выданы в качестве возвратных средств Фонду кино.

Подробнее о скандале с участием режиссера и реакции общественности на его слова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна.