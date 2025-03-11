Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна

Режиссер Егор Кончаловский заявил в беседе с ТАСС о взаимосвязи авторского и коммерческого кинематографа.

«Считаю, что авторское кино должно обязательно существовать, но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», — заявил постановщик.

Кончаловский выразил мнение, что большая часть кино в какой-то степени является авторским, поскольку в каждом фильме присутствует индивидуальность его создателя.

Режиссер также напомнил, что некоторые авторские фильмы становятся коммерчески успешными. Он привел в пример работы Квентина Тарантино и братьев Коэнов.

«Они достаточно коммерчески успешны, но это абсолютно авторское кино», — заявил режиссер.

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