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Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна

Режиссер Кончаловский заявил, что авторское кино обязательно должно существовать
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Телега Online/VK

Режиссер Егор Кончаловский заявил в беседе с ТАСС о взаимосвязи авторского и коммерческого кинематографа.

«Считаю, что авторское кино должно обязательно существовать, но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», — заявил постановщик.

Кончаловский выразил мнение, что большая часть кино в какой-то степени является авторским, поскольку в каждом фильме присутствует индивидуальность его создателя.

Режиссер также напомнил, что некоторые авторские фильмы становятся коммерчески успешными. Он привел в пример работы Квентина Тарантино и братьев Коэнов.

«Они достаточно коммерчески успешны, но это абсолютно авторское кино», — заявил режиссер.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что итальянский тенор Рибикезу высказался об отмене русской культуры.

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