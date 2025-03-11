Минкультуры призвали отказаться от спонсирования фильмов Сарика Андреасяна

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением отказаться от финансирования фильмов Сарика Андреасяна. Об этом сообщает RTVI.

Гусев считает, что своим недавним выступлением в московском Киноколледже №40 Андреасян проявил неуважение к культуре России. По словам парламентария, поведение режиссера наносит репутационный ущерб российской индустрии кино в целом.

«Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи, а также на репутации отечественного кинематографа», — заявил Гусев.

Гусев счел нецелесообразным выделение бюджетных денег на проекты Андреасяна, поскольку, по его данным, они не окупаются. За последние 10 лет, уточнил депутат, на фильмы Андреасяна выделили 590 млн рублей, из которых только 175 млн были выданы в качестве возвратных средств Фонду кино.

«Однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей, что ставит под сомнение целесообразность такого финансирования», — заявил парламентарий.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кончаловский поддержал авторское кино после критики Андреасяна.