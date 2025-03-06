«Хотите быть нищими, кончеными, блюющими?» Сарик Андреасян послал студентов и Тарковского

Режиссер Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино, он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. «Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал режиссер. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну». О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Режиссер Сарик Андреасян поругался со студентами Московской международной киношколы, куда его пригласили на лекцию. О скандале сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовав видео перепалки.

Спор разгорелся после того, как одна из студенток задала Андреасяну вопрос об «Аноре», фестивальном кино и деньгах, уточнив, интересны ли режиссеру ленты, которые делаются не ради выгоды.

«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность?» — поинтересовался режиссер.

После этого разговор зашел о Тарковском, Андреасян перебил студентку, не дав ей задать вопрос до конца.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это. <…>

Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг. Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете?

Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь», — заявил режиссер.

После этого девушка заявила Андреасяну, что хочет заниматься кино не ради «Оскаров», на что режиссер предложил ей продолжать удивлять маму и подрасти, или же «надеть его ботинки». В своей речи он использовал нецензурную лексику.

«Если ты думаешь, что ты умнее меня и лучше меня, ты заблуждаешься», — заключил Андреасян.

После этого он заявил, что студенты не смотрели ни один из его фильмов и не уважают тех, с кем разговаривают . Затем режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты молодых людей.

В колледже заявили, что это было не публичным мероприятием, а инициативой конкретных людей. Исполняющий обязанности директора Даниил Саксонов также отметил, что с учащимися со стороны учебного заведения был проведен диалог. Позже канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Московской международной киношколе начали проверку, чтобы выяснить, как видео непубличного мероприятия со студентами попало в интернет. Учащихся при этом попросили не говорить о случившемся.

Реакция студентов

Один из студентов на условиях анонимности заявил, что поведение режиссера не лекции было несправедливым.

«Это очень несправедливо — приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся <...>. И человек, который снимает такое, говорит нам что-то про авторское кино, говорит про Тарковского, про Хичкока», — рассказал студент.

По его словам, после того, как ситуация получила огласку, учащиеся переживали, что у колледжа будут проблемы.

«Но мне кажется, что проблемы должны быть у Сарика, так как он человек, который снимает низкопробное кино, стыдно за его работу. Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны», — заключил студент.

«Эти киношколы воспитывают тех самых либералов»

Сам Андреасян после скандала тоже прокомментировал произошедшее на лекции. Он заявил, что пришел в колледж по просьбе друга, чтобы посмотреть короткометражку, которую снял его сын.

«В целом я представления не имел к какой аудитории иду и что это может закончиться такой перепалкой. Я считаю, что именно из за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. <...> Пока ученикам засоряют мозг ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого кто мыслит не так как им рассказали », — написал режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Он отметил, что не отказывается от своей позиции, так как он взрослый человек, а его «мнение касательно кинематографа давно сформировано». Андреасян также добавил, что всем киновузам России нужна реформа.

«И конечно же важно понимать, что когда к вам приходит человек который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему то научиться . Через несколько лет когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках и я в том числе <...> Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», — продолжил режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).

В конце своего поста он пожелал всем «хорошего воспитания», а себе — «лучше управлять гневом». После этого Андреасян опубликовал еще один пост, к которому прикрепил скрины со словами поддержки, где студентов называли «стадом обезьян» и «собранием людей без будущего».

«Извинился и попросил не выкладывать видео»

Однако впоследствии Андреасян все-таки извинился перед учащимися киноколледжа, но сделал это непублично. «Осторожно, Москва» опубликовал скриншот из одного из чатов с сообщением следующего содержания:

«Ребят, Сарик Андреасян извинился и попросил не выкладывать видео в интернет. Не выкладывайте, пожалуйста, он искренне попросил».

Студенты колледжа отреагировали на просьбу смехом. Семья одного из них заявила Telegram-каналу, что извинения — это хорошо, но взрослым людям нужно следить за языком.

«Сарик пришел не просто в молодежную компанию, он пришел в профильный киноколледж, к своим будущим коллегам. На что рассчитывал, когда стал критиковать великие имена?» — подчеркнули родственники.

«Его и высмеивать незачем, он сам справляется»

На скандал с Андреасяном отреагировали и представители киноиндустрии. Режиссер Алексей Герман-младший назвал слова своего коллеги «необразованной глупостью».

«Авторское кино — это сложное интеллектуальное кино, на которое ходят люди. В российском кинематографе тоже есть такие фильмы, которые собирали приличную кассу. Некоторые из них были успешнее с точки зрения денег, чем фильмография Андреасяна. В Америке успешно прошел фильм Александра Сокурова «Ковчег», он собрал много денег, к примеру. Андрей Звягинцев собирал. Фильм «Довлатов» вообще был продан Netflix, это тоже большие деньги. Так что это неправда», — заявил Герман-младший.

Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с Daily Storm отметил, что поведение Андреасяна — это «эпатажный, хамский выпад».

«Наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссер» никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», — подчеркнул Бурляев.

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом), комментируя инцидент, заявил, что Андреасян повел себя в своем репертуаре: «Его и высмеивать незачем, он сам справляется».

А вот критик Давид Шнейдров вступился за Андреасяна в разговоре с NEWS.ru, отметив, что лучше бы организаторы пригласили на встречу представителей фестивального кино, которое ближе студентам.

«На вкус и цвет товарищей нет. Студентов в киношколе учат быть Феллини, Тарковскими и прочее. Сарик Андреасян — успешный коммерческий режиссер, о качестве его фильмов можно спорить: кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся», — объяснил эксперт.

Сейчас режиссер, по данным «Кинопоиска», работает над несколькими проектами: спортивной драмой «Костомаров», экранизацией «Войны и мира» Льва Толстого, семейным фильмом «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и фэнтези «Сказка о царе Салтане». Он также снимает несколько сериалов: «Несломленная» о жертве «скопинского маньяка», «Сталин: Коба» и «Либидо».