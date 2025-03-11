Бориса Акунина оштрафовали по иноагентской статье

Писателя Акунина оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента на 45 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили) по иноагентской статье. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Акунина виновным в производстве материалов без указания статуса иноагента и назначил ему административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

Согласно материалам суда, писатель допустил распространение около пяти материалов в ноябре прошлого года без соответствующего указания своего статуса.

В феврале книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

Книга была выпущена издательством Corpus в 2022 году, и в оригинальном варианте цитата Акунина присутствовала. В 2023-м произведение, вероятно, перепечатывали, когда Акунина внесли в список террористов и экстремистов.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее суд оштрафовал блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента.