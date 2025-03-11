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Стас Пьеха о личной жизни: «Мое сердце свободно»

Певец Стас Пьеха заявил, что не планирует заводить семью в ближайший год
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Из личного архива Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха заявил в беседе с kp.ru, что пока не намерен отказываться от холостяцкой жизни.

«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», — заявил артист.

Пьеха также рассказал, что поддерживает дружеские отношения с экс-супругой Натальей Горчаковой, которая родила ему сына Петра в 2021 году. Артист не стал скрывать, что переживал «определенные трудности» в общении с Горчаковой после расставания — но «это время прошло».

«А как еще? Иначе это просто тяжело. Иметь тяжелые отношения спустя столько лет после расставания (знаменитости развелись в 2021 году. — «Газета.Ru») это как будто бы какая-то обуза. Нет, у нас все легко», — отметил певец.

После расставания с Горчаковой Стас Пьеха встречался с актрисой Никой Здорик. Их отношения завершились в мае 2023 года. Причину разрыва исполнитель не оглашал публично.

Недавно Стас Пьеха рассказывал, что взял паузу в отношениях ради карьеры. Певец признавался, что ему также нужно преодолеть «внутренние кризисы» в одиночестве.

Ранее сообщалось, что Киркоров ответил на вопрос о новых пластических операциях.

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