Стас Пьеха объяснил, почему предпочитает оставаться холостяком

Певец Стас Пьеха признался в интервью Леди Mail.ru, что взял паузу в отношениях ради карьеры.

«В последнее время у меня и отношений-то нет: я взял паузу, чтобы реализовать все свои творческие планы и прожить внутренние кризисы», — пояснил исполнитель.

Пьеха также рассказал, что старается не афишировать свои отношения из-за того, что публичность может привести к плачевным последствиям. Он признался, что уже дважды переживал подобные романы.

«Считаю, не стоит пускать весь этот негатив в свою личную жизнь, поэтому и стараюсь ее не афишировать. Плюс — будучи по жизни в целом человеком довольно щедрым, в вопросах отношений я являюсь собственником и не хочу впускать кого-то на территорию, которая принадлежит только мне», — поделился артист.

В мае 2023 года Стас Пьеха расстался с актрисой Никой Здорик, которую был старше на 21 год. Причина их расставания неизвестна. Пьеха также был женат на модели Натальи Горчаковой, которая родила ему сына Петра в 2014 году. Знаменитости развелись в 2021-м.

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