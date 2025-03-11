Киркоров ответил на вопрос о новых пластических операциях

Певец Киркоров заявил, что больше не будет делать пластику

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на вопрос о том, будет ли делать новые пластические операции. Его цитирует «Пятый канал».

«На этом все. Больше некуда, ничего», — заверил артист.

57-летний Киркоров уточнил, что намерен поддерживать форму только с помощью правильного питания и тренировок.

В марте 2023 года Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также звездный пластический хирург Тимур Хайдаров откачал ему 30 литров жира.

При этом певец опроверг слухи о том, что делал операцию на лице. Киркоров объяснял, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

В марте 2025 года Киркоров сообщил, что сделал две татуировки на шее — паука и голубя мира.

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