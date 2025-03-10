Мошенники собирают пожертвования от лица Ларисы Долиной

Концертный директор Пудовкин заявил, что мошенники сделали рассылку от лица певицы Долиной

Мошенники от лица народной артистки России Ларисы Долиной собирают якобы пожертвования для нее через Telegram. Об этом рассказал РИА Новости представитель певицы — концертный директор Сергей Пудовкин.

В мессенджере мошенники запустили бот, который от лица артистки пишет, что Долина осталась без жилья.

«Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники», — сказал представитель звезды, порекомендовав сразу блокировать такие сообщения.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Telegram-канал заявлял, что врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Пудовкин опроверг эти сообщения.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян проведет концерт сразу после выписки из больницы.