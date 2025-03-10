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Мошенники собирают пожертвования от лица Ларисы Долиной

Концертный директор Пудовкин заявил, что мошенники сделали рассылку от лица певицы Долиной
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Алексей Майшев/РИА Новости

Мошенники от лица народной артистки России Ларисы Долиной собирают якобы пожертвования для нее через Telegram. Об этом рассказал РИА Новости представитель певицы — концертный директор Сергей Пудовкин.

В мессенджере мошенники запустили бот, который от лица артистки пишет, что Долина осталась без жилья.

«Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники», — сказал представитель звезды, порекомендовав сразу блокировать такие сообщения.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Telegram-канал заявлял, что врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Пудовкин опроверг эти сообщения.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян проведет концерт сразу после выписки из больницы.

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