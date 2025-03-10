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Представитель Ларисы Долиной рассказал о самочувствии 69-летней певицы

Концертный директор Пудовкин заявил, что Лариса Долина прекрасно себя чувствует
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что певица прекрасно себя чувствует на фоне новостей об ухудшении состояния ее здоровья.

Пудовкин уточнил, что сейчас Лариса Долина находится в туре по городам России, в рамках которого она выступает с концертами практически каждый день.

«Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — подчеркнул представитель артистки.

По словам Пудовкина, команда исполнительницы тщательно следит за состоянием ее здоровья, поскольку в сентябре у Долиной запланирован большой концерт в Кремле и очередной тур.

«Дай Бог всем такого же прекрасного самочувствия. Впереди у Долиной запланирован масштабный тур, приуроченный к ее 70-летнему юбилею», — подытожил Пудовкин.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Telegram-канал заявлял, что врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян проведет концерт сразу после выписки из больницы.

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