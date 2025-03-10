Дугин о смысле хита «Сигма бой»: «Девушка предпочитает ботаника»

Российский философ Александр Дугин признался, что ему нравится песня «Сигма бой». О смысле хита он поговорил с Дианой Панченко для ее YouTube-канала.

По словам Дугина, песня символизирует уважение к сильным духом, умным мужчинам, что делает ее особенно ценной и близкой русскому человеку.

«В этой песне девушка предпочитает ботаника. Сигма-человек — это программист, интеллектуал, философ, художник, тот, кто не ассоциируется с всепобеждающим мужским началом», — сказал он.

Дугин объяснил, что сигма бой, на его взгляд — это мужчина, который собственную идентичность, могущество и притягательность обосновывает своей интеллектуальностью.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской, авторами песни стали отец Светланы Михаил Чертищев в соавторстве с автором «Девочки в каре» Муккой. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

7 февраля в СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России. Сам Михаил Чертищев заявлял, что «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения.

Ранее армейский хор перепел «Сигма боя» на военный лад.