Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дугин о смысле хита «Сигма бой»: «Девушка предпочитает ботаника»

Философ Дугин признался, что ему нравится песня «Сигма бой»
close
Музыка. Детское радио/YouTube

Российский философ Александр Дугин признался, что ему нравится песня «Сигма бой». О смысле хита он поговорил с Дианой Панченко для ее YouTube-канала.

По словам Дугина, песня символизирует уважение к сильным духом, умным мужчинам, что делает ее особенно ценной и близкой русскому человеку.

«В этой песне девушка предпочитает ботаника. Сигма-человек — это программист, интеллектуал, философ, художник, тот, кто не ассоциируется с всепобеждающим мужским началом», — сказал он.

Дугин объяснил, что сигма бой, на его взгляд — это мужчина, который собственную идентичность, могущество и притягательность обосновывает своей интеллектуальностью.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской, авторами песни стали отец Светланы Михаил Чертищев в соавторстве с автором «Девочки в каре» Муккой. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

7 февраля в СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России. Сам Михаил Чертищев заявлял, что «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения.

Ранее армейский хор перепел «Сигма боя» на военный лад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами