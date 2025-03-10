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Волочкова решила уйти в эстраду и стать главной певицей России

Волочкова: скоро запишу альбом и стану главной певицей всея Руси
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Ирина Иорданова

Балерина, экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о планах продолжить карьеру в музыкальном направлении и записать альбом. Это сделает ее «главной певицей всея Руси», заявила танцовщица Общественной Службе Новостей.

Недавно балерина исполнила песню «Мне нравится, что вы больны не мной», сообщив, что ее на это «благословила» певица Алла Пугачева. По словам артистки, у нее появились большие планы на карьеру в музыкальной индустрии. Волочкова напомнила, что в 2021 году уже записала первый альбом «Вселенная», добавив, что после этого многие захотели спеть с ней в дуэте, но она отказалась.

«Есть идея записать танцевально-песенный альбом с красивой музыкальной аранжировкой. Потом я буду эти песни исполнять и танцевать под них. Я стану главной певицей всея Руси», — заявила балерина.

По ее словам, у нее много поклонников, которые хвалят ее вокал. Наличие хорошего голоса и слуха она объяснила тем, что «тонко чувствует эту стихию», так как выросла на музыке. Фанатов балерина призвала ждать скорого выхода второго альбома.

До этого Волочкова выпустила новую песню под названием «Слезы моих бывших», которая стала доступна на музыкальных платформах. Также она заявила о планах открыть на Мальдивах балетный центр, который будет носить ее имя. По ее словам, в нем все желающие смогут исполнить свою мечту и «прикоснуться к миру высокого искусства».

Ранее Волочкова высказалась о продаже резиновых масок с ее лицом.

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