Волочкова собирается открыть балетный центр на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова планирует открыть на Мальдивах балетный центр, который будет носить ее имя. В нем все желающие смогут прикоснуться к миру высокого искусства, рассказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сейчас балерина отдыхает на Мальдивах со своим коллегой, танцовщиком Марчелом. Комментируя слухи о романе с ним, она заверила, что артистов связывают лишь творческие планы.

«Здесь, на Мальдивах, мы собираемся открыть балетный центр имени Анастасии Волочковой, в мою честь, где каждый желающий сможет исполнить свою мечту: прикоснуться к миру высокого искусства», — отметила Волочкова.

Также она поделилась планами провести вместе с Марчелом большой концерт в честь своего дня рождения 20 января.

Комментируя слухи о романтических отношениях с танцовщиком, она заверила, что это неправда. По словам балерины, отдыхать они прилетели сразу после завершения шоу «Одержимость», в котором он играет одну из главных ролей – роль злого гения.

«Но ничего кроме творчества нас с ним не связывает. И никакая я ему не жена, как пишут уже некоторые СМИ», — подчеркнула Волочкова.

Напомним, до этого она подтвердила в своих соцсетях, что отдыхает с танцовщиком Марчелом, снимок в купальнике на пляже. Она также сняла видео в объятьях с танцором, на котором была маска для плавания, скрывающая его лицо.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему ходит в париках.