Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Это очень некрасиво»: Волочкова – о продаже резиновых масок с ее лицом

Волочкова обескуражена продажей масок со своим лицом на маркетплейсах
close
Ozon

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что не знала о продаже полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах. Она считает некрасивым попытки заработать на ее имени.

«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили. На моем имени, которое я зарабатывала годами труда ежедневного, многочасового, многолетнего, какие-то ушлые люди просто считают возможным зарабатывать деньги себе, даже не поставив в известность человека. Что за маски, какое изображение, честно говоря, в первый раз от вас слышу, но я обескуражена этим, если честно», – сказала она.

Помимо изображения Анастасии Волочковой на маркетплейсах продают маски с лицами других артистов, например, Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. большой популярностью пользуется маска с изображением телеведущего Леонида Якубовича. В отзывах покупатели делятся тысячами фотографий в масках — они надевают их на себя, детей и домашних животных.

До этого сама Волочкова в соцсетях публиковала видеоролик, в котором ее возлюбленный был облачен в картонную маску с ее лицом.

«Дорогие мои, знаете, я всегда мечтала отдохнуть на Мальдивах сама с собой. И у меня получилось», — делилась танцовщица.

Ранее певица Джанабаева зашла в номер к Меладзе в маске с его лицом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами