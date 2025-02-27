«Это очень некрасиво»: Волочкова – о продаже резиновых масок с ее лицом

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что не знала о продаже полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах. Она считает некрасивым попытки заработать на ее имени.

«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили. На моем имени, которое я зарабатывала годами труда ежедневного, многочасового, многолетнего, какие-то ушлые люди просто считают возможным зарабатывать деньги себе, даже не поставив в известность человека. Что за маски, какое изображение, честно говоря, в первый раз от вас слышу, но я обескуражена этим, если честно», – сказала она.

Помимо изображения Анастасии Волочковой на маркетплейсах продают маски с лицами других артистов, например, Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. большой популярностью пользуется маска с изображением телеведущего Леонида Якубовича. В отзывах покупатели делятся тысячами фотографий в масках — они надевают их на себя, детей и домашних животных.

До этого сама Волочкова в соцсетях публиковала видеоролик, в котором ее возлюбленный был облачен в картонную маску с ее лицом.

«Дорогие мои, знаете, я всегда мечтала отдохнуть на Мальдивах сама с собой. И у меня получилось», — делилась танцовщица.

Ранее певица Джанабаева зашла в номер к Меладзе в маске с его лицом.