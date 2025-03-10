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Югорчане возмутились концертом Анны Asti из-за украинского паспорта

muksun.fm: югорчане раскритиковали Анну Asti из-за украинского паспорта
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Югорчане раскритиковали певицу Анну Asti (Анну Дзюбу) и ее концерт в Сургуте. Об этом сообщает muksun.fm.

Анна Asti спела в Международный женский день. Югорчане возмутились тому, что певица выступает и зарабатывает в России при наличии украинского паспорта. Им также не понравилось качество концерта и вокал певицы.

«Человек имеет украинский паспорт и не планирует от него отказываться. При этом она еще деньги с нашего населения собирает», — заявил посетитель концерта.

В октябре 2023 года украинская певица Анна Дзюба получила паспорт России. В 2021 году Asti рассказывала в интервью журналистке Ксении Собчак, что могла получить паспорт РФ еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Однако исполнительница решила повременить с этим из-за боязни не попасть на родину.

В ноябре 2024-го Анна Asti стала артисткой года. Ее сингл «Топит» попал на вершину чартов VK Музыки. Певицу слушали более 300 000 000 раз. Артистом года стал MACAN, набравший более 950 000 000 стримов. Певец также удостоился награды «Альбом года» за релиз «I AM». Дуэт Miyagi & Эндшпиль победил в номинации «Группа года». Коллектив слушали больше 700 000 000 раз.

Ранее Анна Asti подняла цены на корпоративы.

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