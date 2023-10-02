Певица Анна Asti стала россиянкой

Украинская певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) получила паспорт России. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

При этом неизвестно, отказалась ли артистка от гражданства Украины.

В 2021 году Asti рассказывала в интервью журналистке Ксении Собчак, что могла получить паспорт РФ еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Однако исполнительница решила повременить с этим из-за боязни не попасть на родину.

«А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила певица.

В начале февраля сообщалось, что Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта. Налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, таким образом закрыв предпринимательскую деятельность артистки в России.

Однако в сентябре экс-участница дуэта Artik&Asti объявила об открытии музыкального лейбла в России. Генеральным директором стал Сергей Красненко, который до этого занимал пост коммерческого директора в Universal Music Group.

Ранее Алексей Панин показал фото со съемок «очередной херни» в России.