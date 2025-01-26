Анна Asti подняла цены на корпоративы

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, подняла цены за выступление на корпоративах. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Asti готова выступить за 10 миллионов рублей. Ранее, как уточняет SHOT, певица брала 3 миллиона рублей за частное мероприятие. Утверждается, что нынешний ценник на корпоратив стоял у исполнительницы в 2023 году.

В райдер Asti входят перелеты бизнес-классом с VIP-проходом, дорогой автомобиль и номер в пятизвездочном отеле. За пределами России артистка просит предоставить три SIM-карты с безлимитным интернетом, $200 суточных себе и каждому члену команды по $100.

В ноябре 2024-го Анна Asti стала артисткой года. Ее сингл «Топит» попал на вершину чартов VK Музыки. Певицу слушали более 300 000 000 раз. Артистом года стал MACAN, набравший более 950 000 000 стримов. Певец также удостоился награды «Альбом года» за релиз «I AM». Дуэт Miyagi & Эндшпиль победил в номинации «Группа года». Коллектив слушали больше 700 000 000 раз.

Ранее Анна Asti воссоединилась с мужем на фоне скандала со слитыми фото.