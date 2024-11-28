В России назвали артиста года

Певица Анна Дюба, известная под псевдонимом Анна Asti, стала артисткой года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Музыки.

Треки Анны Asti слушали более 300 000 000 раз. Ее сингл «Топит» попал на вершину чартов VK Музыки. Артистом года стал MACAN, набравший более 950 000 000 стримов. Певец также удостоился награды «Альбом года» за релиз «I AM». Дуэт Miyagi & Эндшпиль победил в номинации «Группа года». Коллектив слушали больше 700 000 000 раз.

Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, удостоился награды «Артиста с самой большой аудиторией». У рэпера более 20 000 000 уникальных слушателей в 2024 году. Певец поблагодарил всех, кто слушает его музыку и приходит на концерты.

«Мы вместе взрослеем, вместе меняемся, и это очень многое для меня значит. В этой награде и этой огромной цифре здесь и сейчас есть каждый из вас», — поделился исполнитель.

Также дуэт Басты и Вассы Железновой получил награду «Трамплин года».

«Треком года» стала песня Jakone «Дорога дальняя». Композиция «Матушка» Татьяны Куртуковой победила в номинации «Прорыв года». Артисты uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo получили награду «Тренд года» за хит «Гламур».

Самым ожидаемым альбомом года оказался GOD SYSTEM от Kai Angel, отмеченный наградой «Пресейв года». «Лейблом года» стал Golden Sound (MACAN, A.V.G, Jakone, SCIRENA), а креативной командой года — RNDM CREW (OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna).

Ранее Анна Asti раскрыла свою главную мечту.