Модель и блогерша Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, приложение Самойловой WOW CHEF понесло убытки почти на 1,3 млн рублей за последние 4 года. Модель основала ООО «АНТУРАЖ» вместе со знакомой в 2020 году. 50% доли компании принадлежит блогерше. Совместно с компанией Самойлова выпустила кулинарное приложение для готовки ресторанных блюд дома. В нем россиянки могли узнать рецепты различных изысканных блюд. К примеру, «Французский цыпленок в вине» и «Карпаччо из лосося».

По данным издания, в первый год принесло 950 тысяч рублей выручки, но на данный момент терпит убытки. Самойлова подала заявление на ликвидацию компании.

В октябре 2023 года сообщалось, что Самойлова смогла заработать на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей.

Курс Самойловой, который, как написано в описании, помогает «изменить сознание и дает необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», прошли 11 тысяч человек. Цена на него разнится от шести до 300 тысяч рублей.

Ранее Самойлова захотела отдать детей в детдом ради квартиры.