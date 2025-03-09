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Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес

SHOT: компания Самойловой понесла убытки на 1,3 млн рублей
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samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, приложение Самойловой WOW CHEF понесло убытки почти на 1,3 млн рублей за последние 4 года. Модель основала ООО «АНТУРАЖ» вместе со знакомой в 2020 году. 50% доли компании принадлежит блогерше. Совместно с компанией Самойлова выпустила кулинарное приложение для готовки ресторанных блюд дома. В нем россиянки могли узнать рецепты различных изысканных блюд. К примеру, «Французский цыпленок в вине» и «Карпаччо из лосося».

По данным издания, в первый год принесло 950 тысяч рублей выручки, но на данный момент терпит убытки. Самойлова подала заявление на ликвидацию компании.

В октябре 2023 года сообщалось, что Самойлова смогла заработать на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей.

Курс Самойловой, который, как написано в описании, помогает «изменить сознание и дает необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», прошли 11 тысяч человек. Цена на него разнится от шести до 300 тысяч рублей.

Ранее Самойлова захотела отдать детей в детдом ради квартиры.

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