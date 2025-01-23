Самойлова захотела отдать детей в детдом ради квартиры

Модель и блогерша Оксана Самойлова пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что захотела отдать дочерей в детский дом.

Самойлова в шутку предложила десятилетней дочери Лее и семилетней Майи уйти в детдом в 17 лет. Она пояснила, что таким образом они могут бесплатно заполучить квартиру. Девочки не согласились.

«Почему? Всего лишь на один год. С 17 до 18 лет. И у вас будет квартира в Москве», — пошутила блогерша.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В декабре Самойлова устроила пранк своему мужу. Она привела супруга на сеанс в барбершоп. Там рэпер расслабился в кресле и закрыл глаза. Во время процедуры модель поцеловала якобы от лица барбера. После прикосновения губ рэпер вскочил со стула, начал ругаться матом и встал в агрессивную позу, будто собираясь ударить.

Джиган быстро понял, что его разыграла жена. Он заулыбался и пожал руку барберу, а супругу назвал «дурой» и «идиотиной».

Ранее Джиган раскрыл причину госпитализации.