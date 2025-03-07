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Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым: «Была хорошей и покорной женой»

Певица Алсу не исключила, что часть ответственности за развод лежит на ней
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Russian Look/Global Look Press

Певица Алсу заявила на «Шоу Воли», что не снимает с себя части ответственности за развод с Яном Абрамовым.

По словам певицы, будучи в отношениях с предпринимателем, она старалась поступать мудро, что отчасти и послужило причиной их разлада.

«Мудрость оказалась полной глупостью. Я имею в виду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Но нужно говорить, что не устраивает. Диалог — залог крепкого брака», — заявила артистка.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей.

Певица подала на развод в мае 2024 года. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

17 февраля СМИ сообщали, что Алсу требовала запретить экс-супругу Яну Абрамову выезжать за границу в новом иске. Она также требовала наложить арест на некоторые имущество, купленное парой в браке. Суд отказался удовлетворять просьбу Алсу о запрете Абрамову покидать страну, но арестовал активы.

Ранее сообщалось, что в Казани отменили концерт Лолиты.

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