В Казани отменили концерт Лолиты

Концерт российской певицы Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра «Казань Экспо». Об этом сообщается на сайте площадки.

«Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», — говорится в объявлении.

Причину отмены концерта, запланированного на 21 марта, организаторы не называют.

Накануне Милявская заявила, что ее концерт в Перми не состоится.

Известно, что за месяц до концерта Гуманитарный центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» призывали отменить мероприятие. В своей группе во «ВКонтакте» Гуманитарный центр Прикамья сообщил, что обратился к губернатору Пермского края, главе города Перми, министру культуры и спорта Пермского края и министру образования Пермского края с просьбой «принять меры по отмене концерта Лолиты Милявской».

Ранее клип Crazy Frog стал самым популярным зарубежным музыкальным видео нулевых.