«Запретить выезд из РФ»: раскрыты детали нового иска Алсу против Яна Абрамова

Певица Алсу потребовала запретить экс-супругу Яну Абрамову выезжать за границу и добавила новые объекты недвижимости к иску против него. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Летом 2024 года в Савеловском районном суде Москвы состоялось слушание дела по разделу имущества между Алсу и Абрамовым, решение которого пытается оспорить певица.

На днях, утверждает «СтарХит», апелляционный суд отказался запрещать Абрамову выезжать за пределы России по ходатайству Алсу. Представители певицы не смогли убедить судью, что есть основания для ограничения передвижения бизнесмена.

При этом Мосгорсуд удовлетворил жалобу Алсу, в которой она требовала наложить арест на несколько объектов недвижимости, которые были приобретены парой с 2023 по 2024 год, и записаны на третьих лиц. Речь шла о 10 объектах – в том числе загородном доме площадью 652 кв. м, земельном участке в 4 гектара и ряд жилых помещений.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

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