Культурное сотрудничество РФ с Южной Кореей может возобновиться

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что культурное сотрудничество России с Южной Кореей может возобновиться. Его цитирует ТАСС.

По словам Швыдкого, власти Республики Корея демонстрируют признаки готовности к возобновлению культурных связей после урегулирования ситуации на Украине. В ходе встречи с российскими журналистами в Сеуле он заявил, что встретился с представителями культурных кругов Республики Корея, руководством двух вузов, депутатами Национального собрания и послом МИД Республики Корея по публичной дипломатии.

«В отличие от ситуации прошлого года такой импульс исходит не только от гражданского общества, не только от деятелей культуры и образования, но об этом мы сегодня говорили в министерстве иностранных дел», — сказал он.

Швыдкой добавил, что «в любом разговоре» была оговорка — «многое зависит» от отношений Москвы с Вашингтоном. Несмотря на это, подчеркнул он, сейчас «все находятся в низком старте» возобновления культурных отношений.

«Как только ситуация станет улучшаться, как только украинский кризис будет, если не преодолен, то минимизирован, корейская общественность и официальные лица будут готовы к реальным контактам», — не сомневается он.

В качестве примера заинтересованности южнокорейской стороны Швыдкой процитировал письмо театрального деятеля, в котором говорилось о необходимости возобновления контактов в сфере театрального образования и запуска «театрального диалога» между странами. При этом, добавил он, такая заинтересованность есть и в Европе.

В феврале Швыдкой назвал запрет русской музыки на Украине глупостью.

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