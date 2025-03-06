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Уникальный чипс в форме покемона продали почти за 8 млн рублей

Кукурузную закуску в форме покемона Чаризарда продали за $87 тысяч
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Goldin Auctions

Кукурузную закуску в форме покемона Чаризарда продали на аукционе почти за 8 млн рублей ($87 тысяч долларов). Об этом сообщает Associated Press.

Закуску выставил на продажу аукционный дом Goldin. Острый чипс «уникальной формы» высотой семь сантиметров в виде покемона был прикреплен к карточке с информацией о мультипликационном персонаже и заключен в прозрачную коробку для хранения карт.

Чипс был создан между 2018 и 2022 годами и сохранен магазином для коллекционеров «1st & Goal Collectibles».

Заключительная серия аниме-сериала о карманных монстрах «Покемон» вышла в Японии в 2023 году. Сериал о подростке Эше (Сатоси) и его друге-покемоне Пикачу выходил на экраны в течение 26 лет, в нем 25 сезонов и 1 234 серии.

Оригинальная игра Pokemon для приставок Nintendo («Нинтендо») вышла в 1996 году. По ее мотивам также сняты полнометражные фильмы.

В феврале москвич похитил с выставки картин и скульптур в БЦ «Киевский» стальную маску в виде морды гориллы. 32-летний мужчина забрал с собой экспонат, принадлежащий члену Союза кузнецов России.

Ранее пенсионерка украла у частного коллекционера картину художника Федота Сычкова, приобретенную на аукционе Sotheby's за 2,5 млн рублей.

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