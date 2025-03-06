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«Важность понимают во всем мире»: адвокат обвинительницы Оксимирона о суде в Великобритании

Адвокат Ерохин: обвинительница Оксимирона готова дать показания в полиции
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oxxxymironofficial/YouTube

Адвокат Константин Ерохин рассказал, что обвинительница рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) готова дать показания против него в полиции. Об этом сообщает издание Super.

Ерохин представляет интересы Виктории Кучак — одной из героинь подкаста «Дочь разбойника», обвинивших его в растлении. По его словам, в СК и полицию необходимые документы уже поданы, теперь их переводят на английский язык, чтобы инициировать разбирательство в Великобритании — по месту гражданства рэпера.

«Последствия для Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) могут быть разными. Статья реальная, и ее важность понимают во всем мире. Если органы увидят состав преступления, он ответит по закону. Надеемся, что в Великобритании тоже проведут проверку, потому что Оксимирон никак это не прокомментировал и не ответил журналистам, которые проводили расследование», — сказал он.

Ерохин заявил, что сотрудникам органов необходимо проверить страницу Оксимирона в социальной сети «ВКонтакте», поскольку именно там он общался с большинством девушек. Адвокат уверен, что жертв может быть больше, чем три героини подкаста.

По словам Виктории, Оксимирон изнасиловал ее в возрасте 16 лет и начал слать ей порнографические материалы до этого возраста.

Ранее против рэпера Пи Дидди подали еще несколько исков о сексуальном насилии.

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