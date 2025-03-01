Против Пи Дидди подали еще несколько исков о сексуальном насилии

Четыре новых иска по обвинению в сексуальном насилии подали против рэпера Шона Комбса

Четыре новых иска по обвинению в сексуальном насилии за один день подали в США против рэпера Шона Комбса (Diddy, Пи Дидди). Об этом сообщает New York Times со ссылкой на соответствующие документы Верховного суда штата Нью-Йорк в Манхэттене.

Одна из подавших иски женщин утверждает, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где люди соревновались за должность личного помощника Комбса.

Кендра Хаффони утверждает, что на съемках реалити-шоу в конце 2000-х Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. В конце февраля от работы с Пи Дидди отказался один из адвокатов.

В 2022 году журнал Forbes оценивал состояние Пи Дидди в 1 миллиард долларов — он был вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

Ранее Канье Уэст ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.