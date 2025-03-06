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Обвинившая Оксимирона в растлении женщина обратилась в СК

Участница подкаста журналистки Красильниковой попросила проверить рэпера Оксимирона
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Одна из женщин, обвинивших рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Федоров) в растлении, обратилась в СК и прокуратуру с просьбой проверить его действия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Героиня расследования журналистки Анастасии Красильниковой Виктория К. После публикации подкаста о пережитом насилии она обратилась к правоохранителям.

Вместе с адвокатом Константином Ерохиным она подготовила заявление, в котором потребовала допросить самого музыканта и других девушек, заявляющих, что пострадали от его действий.

Виктория, настаивает, что начиная с 2008 года, когда ей было 13 лет, Федоров вел с ней переписку интимного характера и присылал порнографические материалы, а в 2011 году на его концерте она подверглась сексуальному насилию.

Адвокаты также планируют инициировать отдельное разбирательство в Великобритании, поскольку Федоров является подданным Соединенного Королевства.

Ранее против рэпера Пи Дидди подали еще несколько исков о сексуальном насилии.

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