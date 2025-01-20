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Валерий Меладзе вернулся в Россию

SHOT: Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом мирового турне
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Global Look Press

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом своего масштабного мирового турне, чтобы посетить могилу отца Шота Меладзе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что весь визит артиста проходил в режиме абсолютной секретности. По Москве он передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, принадлежащих ему и его сестре. Певца сопровождала охрана.

Меладзе также увиделся с матерью Нелли Меладзе и другими членами семьи.

На кладбище певец 5-7 минут не покидал автомобиль, пока родные и его телохранители не осмотрели территорию. Потом он подошел к могиле отца. Шота Меладзе скончался в январе 2024 года. Как сообщали СМИ, причиной смерти мужчины стали последствия от перенесенной коронавирусной инфекции.

В феврале Валерий Меладзе отправится в большое мировое турне, приуроченное к его 60-летию. Сначала артист даст концерты в Европе, а осенью отправится в США. Первое его выступление пройдет в Баку 28 февраля. В России концертов не будет. По данным SHOT, певец готов выступать только на частных мероприятиях в России и просит за это 15,5 млн рублей, что является рекордным гонораром среди отечественных артистов.

Ранее сообщалось, что ресторан дочери Меладзе задолжал 30 млн рублей и закрылся.

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