Мать Глеба Калюжного об уголовном деле против сына: «Не понимаю, что происходит»

Мать Калюжного Наталья отреагировала на новость об уголовном деле против сына

Мать актера Глеба Калюжного Наталья удивилась в беседе с Super.ru, что против ее сына возбудили уголовное дело за уклонение от армии.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — заявила женщина.

Глеб Калюжный в свою очередь еще не комментировал информацию о возбуждении против него уголовного дела. Продюсер Анна Пантелеева сообщила Super.ru, что еще 25 февраля актер находился на съемках в Москве.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».

Ранее сообщалось, что Евгений Миронов удивился сообщениям о госпитализации.