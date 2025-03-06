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Появились подробности дела против звезды «Вампиров средней полосы»

РИА: против актера Глеба Калюжного возбудили дело из-за неявки в военкомат
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Анна Темерина/видеосервис START

Правоохранительные органы завели уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

Калюжный должен был посетить военный комиссариат в октябре 2024 года, так и не явился. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

25 февраля Калюжный рассказывал, что обучается на режиссера. Он также признавался, что развивается в актерском мастерстве, несмотря на отсутствие профессионального образования. Знаменитость изучает литературу про актерские техники и различные подходы. По словам Калюжного, в актерстве важна практика — как в кадре, так и за ним.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».

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