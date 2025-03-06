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Глеб Калюжный сымитировал сотрясение мозга ради отсрочки от армии

Mash: актер Глеб Калюжный сымитировал сотрясение мозга ради отсрочки от армии
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Марс Медиа Энтертейнмент

Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, звезда «Вампиров средней полосы» получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Mash отмечает, что актер поскользнулся на улице, ударившись головой при падении. Он сообщил медикам, что потерял сознание из-за удара.

В больнице актер жаловался на боль, тошноту и головокружение, но от обследования Калюжный отказался. Врачи не увидели у артиста внешних признаков травмы, однако прописали таблетки.

Mash предполагает, что своим обращением в больницу Калюжный пытался на несколько месяцев получить отсрочку от армии.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

Ранее сестра Миронова рассказала о самочувствии актера после сообщений о госпитализации.

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