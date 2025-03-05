Появились подробности суда Алсу против Яна Абрамова

Адвокат Александр Добровинский отреагировал в беседе с «Пятым каналом» на то, что певица Алсу подала несколько исков против его подзащитного Яна Абрамова.

По словам Добровинского, его удивляет категоричная позиция артистки против супруга, который, как он утверждает, хотел мирно расстаться с экс-возлюбленной.

«Спелые арбузы и женское настроение определить невозможно никогда. Поэтому, что побудило Алсу на это [подать в суд] — большая загадка», — высказался адвокат.

17 февраля СМИ сообщали, что Алсу требовала запретить экс-супругу Яну Абрамову выезжать за границу в новом иске. Она также требовала наложить арест на некоторые имущество, купленное парой в браке. Суд отказался удовлетворять просьбу Алсу о запрете Абрамову покидать страну, но арестовал активы.

«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», — пояснил Добровинский.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

Ранее сообщалось, что против звезды «Вампиров средней полосы» возбудили уголовное дело за уклонение от армии.