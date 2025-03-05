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Против звезды «Вампиров средней полосы» возбудили уголовное дело за уклонение от армии

РИА: против актера Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армии
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Марс Медиа Энтертейнмент

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 26-летнего актера Глеба Калюжного, известного по проекту «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности пока неизвестны. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

Глеб Калюжный родился в августе 1998 года в Москве. Его карьера в кино началась с фильма «14+», куда, как признавался артист, он попал случайно. В фильме, который в итоге попал в программу Берлинале 2015, актер сыграл главную роль. На данный момент в фильмографии артиста свыше 40 фильмов и сериалов, среди которых — боевик «Красный шелк» с Милошем Биковичем, молодежный сериал «Трудные подростки» и другие. Наибольшую известность Калюжному принесла роль Женька в комедии «Вампиры средней полосы».

25 февраля Калюжный рассказывал, что обучается на режиссера. Он также признавался, что развивается в актерском мастерстве, несмотря на отсутствие профессионального образования. Знаменитость изучает литературу про актерские техники и различные подходы. По словам Калюжного, в актерстве важна практика — как в кадре, так и за ним.

Ранее сообщалось, что блогершу Хоффман выпустили по УДО из колонии, где она сидела за сожжение паспорта.

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