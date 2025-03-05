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Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Baza: Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака
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SHAMAN/YouTube

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, причиной отказа стали жалобы со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и других общественников. Они обвиняли Дронова в попытке монополизации бренда «Я русский». Как отмечает Baza, отказ предварительный. Shaman и его юристы могут оспорить отказ Роспатента в течение полугода. В случае окончательного отказа певец может обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

16 октября 2024 года Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планировалось, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, тогда как по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

25 февраля СБУ назвала Shaman подконтрольным Кремлю артистом, обвинила его в публичной поддержке действий российских властей и оправдании «агрессии против Украины». В тот же день Дронов ответил СБУ, что «служит России».

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