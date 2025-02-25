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СБУ обвинила Shaman в оправдании «агрессии против Украины»

СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman в подконтрольности Кремлю
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Павел Бедняков/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

СБУ называет Дронова подконтрольным Кремлю артистом, обвиняет в публичной поддержке действий российских властей и оправдании «агрессии против Украины». В доказательство СБУ приводит выступления Дронова на концертах, организованных с целью поддержки президента России Владимира Путина.

Кроме того, Дронова упрекнули в прославлении представителей ВС РФ с использованием средств массовой информации. СБУ ссылается на запись видеообращения Shaman, сделанного в конце 2022 года, в котором он «героизировал представителей Вооруженных сил России», а также посещение Херсонской области с концертами.

Накануне в третью годовщину начала СВО под новые санкции Евросоюза попали шоумен Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

Ранее Shaman рассказал о своем отношении к критике публики.

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