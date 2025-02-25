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Shaman ответил двумя словами на обвинения ВСУ

Shaman об обвинениях СБУ в оправдании агрессии против Украины: служу России
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил «Газете.Ru», что продолжает «служить России» после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила певца в оправдании агрессии против страны.

«Что на это можно ответить? Служу России!» — сказал он.

25 февраля СБУ назвала Shaman подконтрольным Кремлю артистом, обвинила его в публичной поддержке действий российских властей и оправдании «агрессии против Украины». В доказательство СБУ приводит выступления Дронова на концертах в поддержку президента России Владимира Путина.

Кроме того, Дронова упрекнули в прославлении российских военных, а также выступлениях в Херсонской области.

Ранее 60-летняяя россиянка сделала пластику, чтобы стать похожей на Shaman.

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