Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель Депардье назвал позорной ситуацию с Союзом кинематографистов России

Представитель Депардье: ситуация с долгами актера в России позорна и нелепа
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ситуация с долгами французского актера Жерара Депардье перед Союзом кинематографистов России нелепа и позорна. Об этом порталу «Абзац» заявил представитель актера Арно Фрилле.

«Эта история печальна. Жерар не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. По просьбе режиссера Клима Лаврентьева он любезно согласился. Это было для престижа этого союза, а не для его интересов, так как ему это действительно не нужно. И несколько лет спустя Клим связывается со мной и говорит, что Жерар должен уплатить [взносы] за все эти годы», — сказал представитель Депардье.

Фрилле отметил, что из-за нелепости ситуации он не стал говорить актеру о произошедшем.

О долгах Депардье перед Союзом кинематографистов России стало известно 25 февраля. В печатном номере газеты организации были приведены постановления 11-го созыва правления союза. В одном из документов был представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.

Ранее Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами