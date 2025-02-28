Представитель Депардье назвал позорной ситуацию с Союзом кинематографистов России

Ситуация с долгами французского актера Жерара Депардье перед Союзом кинематографистов России нелепа и позорна. Об этом порталу «Абзац» заявил представитель актера Арно Фрилле.

«Эта история печальна. Жерар не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. По просьбе режиссера Клима Лаврентьева он любезно согласился. Это было для престижа этого союза, а не для его интересов, так как ему это действительно не нужно. И несколько лет спустя Клим связывается со мной и говорит, что Жерар должен уплатить [взносы] за все эти годы», — сказал представитель Депардье.

Фрилле отметил, что из-за нелепости ситуации он не стал говорить актеру о произошедшем.

О долгах Депардье перед Союзом кинематографистов России стало известно 25 февраля. В печатном номере газеты организации были приведены постановления 11-го созыва правления союза. В одном из документов был представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал Депардье с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.

Ранее Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами.