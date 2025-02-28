Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент Жерара Депардье ответил на сообщения о долге актера по микрозаймам в России

Агент Депардье Фрилле назвал креативной информацию о долге актера по микрозаймам
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представитель Жерара Депардье Арно Фрилле опроверг в беседе с изданием «Звезда» информацию о том, что актер стал жертвой мошенников в России.

«Это все неправда, это все ложь, я не знаю, откуда эта история появилась. Это все какая-то креативная новость», — сообщил агент артиста.

Накануне Mash сообщал, что мошенники якобы оформили микрозаем на российский паспорт Жерара Депардье. Telegram-канал утверждал, что злоумышленники из Воронежа отправили в микрофинансовую организацию данные документа Депардье еще в феврале 2024 года. По данным СМИ, французский актер задолжал 5 тыс. рублей, не считая процентов, одобрившей микрозаем фирме.

Недавно стало также известно о долгах Жерара Депардье перед Союзом кинематографистов России. В постановлении 11-го созыва правления союза было сказано, что французского актера могут исключить из Союза за неуплату взносов. В общей сложности, сообщалось в документе, артист задолжал организации 9,5 тыс. рублей. Он не не выплачивал взносы в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что два бизнеса Тимати закрываются из-за проблем с органами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами