Агент Жерара Депардье ответил на сообщения о долге актера по микрозаймам в России

Представитель Жерара Депардье Арно Фрилле опроверг в беседе с изданием «Звезда» информацию о том, что актер стал жертвой мошенников в России.

«Это все неправда, это все ложь, я не знаю, откуда эта история появилась. Это все какая-то креативная новость», — сообщил агент артиста.

Накануне Mash сообщал, что мошенники якобы оформили микрозаем на российский паспорт Жерара Депардье. Telegram-канал утверждал, что злоумышленники из Воронежа отправили в микрофинансовую организацию данные документа Депардье еще в феврале 2024 года. По данным СМИ, французский актер задолжал 5 тыс. рублей, не считая процентов, одобрившей микрозаем фирме.

Недавно стало также известно о долгах Жерара Депардье перед Союзом кинематографистов России. В постановлении 11-го созыва правления союза было сказано, что французского актера могут исключить из Союза за неуплату взносов. В общей сложности, сообщалось в документе, артист задолжал организации 9,5 тыс. рублей. Он не не выплачивал взносы в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что два бизнеса Тимати закрываются из-за проблем с органами.