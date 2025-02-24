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Елена Шанина приняла Хабенского за мошенника

Актриса Шанина призналась, что приняла Хабенского за телефонного мошенника
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка России Елена Шанина не отвечала на звонки Константина Хабенского, поскольку считала его телефонным мошенником. Об этом она рассказала kp.ru.

На днях, отмечает сайт, звезда театра «Ленком» Шанина впервые вышла на сцену МХТ имени А.П. Чехова в постановке «9 ряд. 10, 11 место». Актриса будет заменять Наталью Тенякову, если артистка заболеет.

«Кстати, когда Хабенский мне позвонил с предложением ввестись в этот спектакль, я упорно блокировала его звонки, думала, что это телефонный мошенник», — поделилась Шанина.

Актриса Елена Шанина служит театру «Ленком» с 1975 года. Она знакома театральному зрителю по роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Сейчас артистка задействована только в постановке «Маяковский» театра, где играет небольшую роль. Также Шанина занята в спектаклях Театра Наций и Центра драматургии и режиссуры.

11 февраля стало известно, что мошенники обманули 82-летнюю актрису Елену Йорн по схеме Ларисы Долиной. По данным СМИ, артистка переписала на злоумышленников свою квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в Москве — ей предложили оформить договор временной ренты.

Ранее композитор Игорь Матвиенко рассказал, как играл в опере со сломанными ребрами.

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