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Джигурда раскрыл отношения с Волочковой после скандала

Актер Джигурда заявил, что почти не видится с Волочковой из-за семьи
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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru намекнул на примирение с балериной Анастасией Волочковой после слива скандального видео.

Джигурда объяснил, что он и Волочкова «разобрались», несмотря на обвинения в непотребном поведении в их сторону. Он заявил, что нашумевший ролик был частью репетиции творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским «Медведем».

Джигурда признался, что сейчас почти не общается и не видится с Волочковой. Он объяснил, что занят семьей и творчеством. Артист признался, что благодарен своей жене Марине за многое.

«В том числе и за то, что понимала (дружбу с Волочковой) и разрешала. Я люблю обнимашки. Без подключения «нижнего этажа» и сердечной чакры. Марина меня очень хорошо знает. У нас судьбоносная связь… С Анастасией мы сейчас почти не общаемся и не видимся. Вернулась Марина, я занят семьей и творчеством», — заявил артист.

В январе 2024 года в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны.

Позже балерина подала заявление в СК России на человека, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

Ранее Волочкова была обескуражена продажей масок со своим лицом на маркетплейсах.

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