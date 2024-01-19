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Волочкова пожаловалась в СК на слив видео с Джигурдой

Балерина Волочкова подала заявление в СК на слившего видео обидчика

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой. Этой информацией Волочкова поделилась в соцсетях.

«Сегодня мы с моим адвокатом Романом Поповым подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят правоохранительные органы», — написала экс-солистка Большого театра (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В заявлении сказано, что Волочкова не давала согласия на сбор информации, «содержащей интимные сцены и ее личную тайну о частной жизни», а также на публикацию подобного контента. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

16 января Telegram-канал Shot сообщал, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля из-за слива видео. Адвокат Волочковой Роман Попов уточнил в беседе с Shot, что ролик сделал и обнародовал знакомый балерины. Однако его имя не раскрывается. Он выложил видео в сеть без разрешения танцовщицы с целью отомстить ей. Сейчас мужчина находится в Прибалтике.

Ранее живущая на Бали Айза сообщила, когда вернется в Москву.

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